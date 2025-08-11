Секретная служба США арендовала шестикомнатный дом в крупнейшем городе Аляски Анкоридже в преддверии встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.

— Со мной связались из Секретной службы США и спросили, доступны ли какие-нибудь из моих объектов. Я понимаю, почему Аляска — привлекательное место для чего-то подобного, знаете ли, с исторической точки зрения. Но меня это, конечно, удивило, — рассказал риелтор Ларри Дисброу в беседе с газетой.

Дональд Трамп объявил о планах провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже предоставить подробности.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ряд стран, заинтересованных в продолжении украинского конфликта, могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа.

Также стало известно, что европейские страны стремятся организовать переговоры с главой Белого дома до его встречи с российским лидером.

Также сербский глава Александр Вучич пожелал Путину и Трампу удачно провести встречу, однако выразил сомнения, что переговоры приведут к скорому миру на Украине.