В России предложили повысить возраст покупки спиртного

Возраст покупки спиртного в России необходимо постепенно поднять до 21 года, в том числе из-за совершеннолетних 11-классников. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

«Сегодня большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния», — подчеркнул Рыбальченко.

Ранее стало известно, что ограничение времени продажи алкоголя в Вологодской области привело к возникновению стихийного черного рынка. Жители региона занялись организацией продажи с рук. Запасаться алкогольными напитками с целью сбыта стали таксисты и пенсионерки. Отмечается, что пожилые женщины вечерами сидят у подъездов с сумками, наполненными бутылками пива, вина и водки.