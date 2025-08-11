В США раскрыли выгоду Трампа от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп может реабилитироваться и очистить свою репутацию за счет встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением поделился директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

«Трампу отчаянно нужно одержать здесь победу. ... Трамп переживает не просто серию неудач, а самый настоящий провал. Соглашение с Путиным на Аляске может позволить ему вернуть контроль над повесткой и выглядеть переговорщиком», — пояснил Кузник, отметив, что это может произойти за счет Украины, однако этот аспект не волнует американского лидера.

Кроме того, добавил эксперт, встреча двух президентов может стать важным шагом в сторону урегулирования конфликта на Украине, а это находится в интересах всех сторон.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа.