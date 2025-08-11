Восемь стран Европы поддержали инициативу Трампа по Украине

Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Совместное заявление восьми государств опубликовано на сайте правительства Норвегии.

В Северо-Балтийскую восьмерку (NB8) входят Эстония, Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы», — отмечается в заявлении.

Страны выразили готовность сохранить военную и финансовую поддержку Украины и продолжать поддерживать и вводить ограничительные меры в отношении России.

9 августа Трамп сообщил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

При этом постоянный представитель США при ООН Мэттью Уитакер не исключил участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече российского и американского лидеров.

Ранее на Западе заявили о «ярости» главы Еврокомиссии из-за встречи Путина и Трампа.