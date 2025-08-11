Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо срочно согласиться на прекращение огня и провести выборы, чтобы избежать полного краха государства. В эфире своего YouTube-канала политолог назвал эти меры единственным возможным спасением для украинского руководства.

Соскин подчеркнул, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на конкретные шаги по урегулированию конфликта. При этом, по мнению эксперта, Киеву не стоит рассчитывать на поддержку европейских стран в сложившейся ситуации.

"Так что у Зеленского времени мало осталось — и у его окружения, у его хозяев", - заключил бывший советник украинского президента.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали Мерца наладить контакт с Путиным.