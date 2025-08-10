В Германии обратились к Мерцу с призывом из-за Путина

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла полагает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным в целях урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.

"Я бы ожидал, например, от канцлера Мерца, который находится у власти уже полгода, чтобы он наконец связался с Владимиром Путиным, хотя бы поговорил с ним по телефону и попытался найти решение дипломатическими средствами", - сказал Хрупалла в интервью телеканалу ZDF.

При этом он добавил, что внешнюю политику в настоящее время определяет президент США Дональд Трамп, а не Мерц.

Мерц выступил с заявлением о саммите на Аляске

В то же время, как подчеркнул лидер АдГ, всегда нужно стремиться к тому, чтобы как можно скорее положить конец конфликту на Украине. По его словам, возможно, есть компромисс, который "может не понравиться в отношении территориальных уступок".

"Но я всегда спрашиваю, какова альтернатива. Будем ли мы сражаться, как того желают некоторые, до тех пор, пока Россия не потерпит поражение? Неужели мы действительно верим, что разгромим крупнейшую ядерную державу в мире и выиграем эту войну, которая не принадлежит нам?" - подчеркнул политик.

"Я не считаю Россию врагом. И не думаю так, как говорит господин [глава МИД ФРГ Йоханн] Вадефуль, что Россия всегда была нашим врагом и всегда будет нашим врагом. Именно с этой военной риторикой мы должны покончить", - сказал Хрупалла.

"Европа и Россия принадлежат Европейскому континенту", - резюмировал он.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.