Владимир Зеленский сам себе противоречит в заявлениях о стремлении добиться мира на Украине.

На это указал на YouTube подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Он отметил, что сначала Зеленский говорит, что ценит усилия США по урегулированию.

«Но затем, когда дело доходит до сути, он прямо противоречит американскому лидеру, говоря, что не собирается делать ничего из сказанного», — подчеркнул Дэвис.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Евросоюз и киевский режим хотят сорвать встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.