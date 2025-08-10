Предстоящая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа подарит преимущество президенту РФ в урегулировании конфликта на Украине.

© Kremlin Pool / Global Look Press

Об этом заявил экс-помощник действующего главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News.

«[Трамп] позволил Путину получить преимущество первого хода, поскольку его мирный план первым окажется на столе [переговоров]», — пояснил Болтон.

По его словам, заявления американского президента можно расценивать как призыв к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому изменить конституцию республики, чтобы Киев уступил территории.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, переговоры двух лидеров станут прорывом для американской дипломатии.