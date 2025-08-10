Стало известно об активном процессе согласования территорий для обмена
Американский посол при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что процесс согласования территорий, которые могут быть обменяны, уже активно идет между США и Россией. Об этом он высказался в эфире CNN.
По словам дипломата, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идут переговоры о том, какие земли на Украине могут пойти на обмен. При этом мнение Владимира Зеленского по этому вопросу не учитывается.
Уитакер заявил, что технические команды ведут переговоры, и это «хорошие новости».
Он отметил, что технические эксперты сейчас должны набросать сделку на бумагу.
В США высказались об отказе Зеленского от территориальных уступок
Также чиновник добавил, что слышал комментарии Зеленского против такого обмена, но США считают, что военный конфликт должен закончиться.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, как Вашингтон видит мирный договор между Россией и Украиной. По словам политика, США стремятся урегулировать конфликт по текущей линии соприкосновения.