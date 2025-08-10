Стало известно о срочном желании ЕС провести переговоры с Трампом

Европейские лидеры, как передает агентство Блумберг, хотят провести переговоры с американским президентом США Дональдом Трампом до его планируемого саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

«Европейские страны стремятся поговорить с Трампом, - передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. - Перед запланированной встречей на Аляске с российским лидером Путиным».

«Лидеры хотят поговорить с ним до пятницы», - утверждается в публикации.