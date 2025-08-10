На фоне новостей о грядущих переговорах Москвы и Вашингтона в Киеве растет беспокойство. Как только спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф отчитался о результатах встречи с Владимир Путиным - американский лидер проинформировал Европу о достигнутых договоренностях, но на встречу никого из них не позвал. Ни европейских интересантов, ни Владимира Зеленского.

Глава киевского режима в последнем новом экстренном видеообращении категорически отверг любую возможность мира и территориальные компромиссы.

«На каналах, аффилированных с офисом президента, - настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в офисе президента уже пошли дымом предохранители», - признал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

На линии боевого соприкосновения Украина тоже сыпется. Только по официальным данным число дезертиров в ВСУ приближается к полумиллиону человек. По итогам Стамбульских договоренностей, Москва готова исправно передавать украинской стороне их военнопленных, но более тысячи украинских бойцов остаются на российской территории, потому что Киев просто отказывается их забирать.

«Если честно, я уже смирился, чисто плыву по течению. Что будет, то будет. Дальнейших планов у меня совсем нет. Конечно, обидно, но такая уж судьба. Передаю большой привет своей жене, дочке, маме, сестре и племянникам», - сказал один из украинских военнопленных.

На этой неделе был опубликован полный список украинских пленных военнослужащих, которых киевский режим бросил и забыл. Указаны даты и место их рождения, сведения о гражданстве, номера и наименования воинских частей, звания, должности, позывные.

