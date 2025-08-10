В США сделали неожиданное заявление об обмене территориями между Россией и Украиной

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в РФ) заявил, что Украине и России придется пойти на обмен территориями. По его словам, другого пути нет. Об этом он высказался в интервью.

Грэм* заявил, что «Украина не сможет изгнать всех русских, а Россия не сможет все удержать и взять Киев». В конечном итоге Киеву, по мнению сенатора, придется пойти на обмен территориями для урегулирования конфликта.

На вопрос ведущей о «красных линиях» и возможном соглашении политик отметил, что президент США Дональд Трамп на этой неделе не исключил, что Украине может понадобиться отказаться от части своей территории. Это предложение Зеленский ранее отверг.

В США высказались об отказе Зеленского от территориальных уступок

Грэм* привел пример с Восточным и Западным Берлином, отметив, что конфликт может быть урегулирован таким образом — по крайней мере, на какой-то период.

Также он напомнил, что Северная и Южная Корея находятся в состоянии перемирия, и окончательного урегулирования там никогда не было.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, как Вашингтон видит мирный договор между Россией и Украиной. По словам политика, США стремятся урегулировать конфликт по текущей линии соприкосновения.

* Внесен в список террористов и экстремистов РФ.