Сенатор Линдси Грэм* полагает, что урегулирование конфликта на Украине будет включать в себя обмен территориями между Россией и Украиной.

«Будут определённые обмены территориями... Украине будут предоставлены гарантии безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее в The New York Times писали, что Владимир Зеленский резко отказался от уступок территорий.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает территориальные уступки и обмены по Украине.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.