Грэм заявил, что Россия и Украина должны пойти на обмен территориями
Сенатор Линдси Грэм* полагает, что урегулирование конфликта на Украине будет включать в себя обмен территориями между Россией и Украиной.
«Будут определённые обмены территориями... Украине будут предоставлены гарантии безопасности», — цитирует его ТАСС.
Ранее в The New York Times писали, что Владимир Зеленский резко отказался от уступок территорий.
8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает территориальные уступки и обмены по Украине.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.