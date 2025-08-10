Финский политолог посоветовал Трампу «выгнать Зеленского»

Президент США Дональд Трамп должен незамедлительно найти замену Владимиру Зеленскому. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Ученый-политолог прокомментировал в соцсети Х заявление Зеленского об отказе идти на территориальные уступки.

«Дорогой Дональд Трамп, пора избавиться от этого клоуна. Вы наверняка сможете решить, как лучше его выгнать», — написал Малинен.

Он отметил, что Зеленского необходимо незамедлительно сменить для пользы всей Европы.

Накануне Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки в рамках потенциальной сделки с Россией и не признает соглашения, заключенные без прямого участия Киева.