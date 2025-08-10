Мерц выступил с заявлением о саммите на Аляске

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц надеется, что на предстоящих переговорах лидеров США и России произойдет позитивный прорыв в урегулировании украинского конфликта. Политика цитирует РИА Новости.

Канцлер в воскресенье дал интервью немецкому телевидению и прокомментировал грядущий российско-американский саммит на Аляске.

«Мы надеемся, что в пятницу произойдёт прорыв. Прежде всего, чтобы наконец было достигнуто прекращение огня и чтобы могли начаться мирные переговоры по Украине», — сказал Мерц.

По его мнению, в предстоящей встрече должен участвовать Владимир Зеленский, поскольку нельзя решать территориальные вопросы «через головы европейцев и через голову Украины».

Филиппо сделал резкое заявление о ЕС в контексте саммита на Аляске

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг жесткой критике лидеров нескольких стран Евросоюза, призвавших «давить на Россию» перед аляскинским саммитом.