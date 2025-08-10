Вэнс: Трамп еще не принял решение о пошлинах против Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обдумывает введение пошлин против Китая за покупку российской нефти, рассказал в беседе с журналистами вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Политик уточнил, что тема введения тарифов поднималась неоднократно, но окончательное решение еще не принято.

Вице-президент заметил также, что американцам надоело тратить на конфликт на Украине свои налоги, Трамп желает, чтобы чтобы США покончили с финансированием противостояния.

По его словам, американский лидер уверен в том, что предстоящая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий.