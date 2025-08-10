Рютте сделал неожиданное заявление на фоне встречи Путина и Трампа

Правительство Украины должно самостоятельно определять будущее страны, решать вопросы вступления в экономические и военные блоки, заявил в беседе с журналистами телеканала ABC News генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

Европейские страны обеспокоены тем, сообщила накануне New York Times, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп самостоятельно, без консультаций с европейскими партнерами, придут в ходе встречи на Аляске к соглашению по Украине.

«Нам нужна Украина за столом переговоров. Это будет касаться территорий. Это также будет касаться гарантий безопасности. Абсолютно необходимо признать, чтобы Украина определяла свое будущее, свое геополитическое будущее, не имела ограничений на численность своих вооруженных сил», — отметил Рютте.

Генсек заметил также, что не должно быть «никаких лимитов» на присутствие войск альянса на востоке Европы, включая Латвию, Эстонию и Финляндию.