Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в резкой форме раскритиковал в Х лидеров ряда стран ЕС, выступивших с призывом «давить на Россию».

Накануне западные СМИ сообщили, что заявление с призывом оказывать давление на Россию подписали главы государств и правительств ФРГ, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании и Польши.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали заявление против прямых мирных переговоров между [США и Россией]. Им нужна война для их личных целей и для того, чтобы обеспечить ЕС собственной армией! Давайте остановим их», — призвал Филиппо.

Ранее сообщалось, что 15 августа на Аляске состоится саммит, в котором примут участие президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп.

Раскрыты планы Киева и ЕС по срыву саммита на Аляске

Стороны обсудят предварительно ключевые вопросы международной повестки, урегулирование ситуации на Украине, двусторонние отношения, инвестиции в арктический макрорегион.

На протяжении последних дней российский лидер провел переговоры с коллегами из Индии, Белоруссии, Китая, Бразилии, Киргизии, Таджикистана.

Владимир Зеленский, в свою очередь, позвонил лидерам стран Западной и Северной Европы, ряда государств Средней Азии и Кавказа.