Владимир Зеленский должен согласиться закончить войну. Это следует из заявления постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера в ответ на отказ Зеленского пойти на территориальные уступки. Ено слова приводит РИА Новости.

По словам Уитакера, для прекращения конфликта обе стороны должны согласиться прекратить боевые действия.

«Нам нужно, чтобы она (СВО) закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению», — высказался постпред США при НАТО.

Он добавил, что вопрос об обмене территорий уже прорабатывается.

