Глав МИД ЕС экстренно созовут из-за Путина и Трампа

Киев и Брюссель должны быть включены в процесс заключения любого соглашения между Вашингтоном и Москвой относительно украинского конфликта. Об этом в воскресенье заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

Каллас подчеркнула «влиятельную роль» Вашингтона и сказала, что настаивает на вовлечении Киева и ЕС в дискуссии, поскольку «их итоги касаются безопасности Украины и европейского региона».

«Любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину», — заявила глава дипломатии ЕС.

Каллас планирует созвать встречу глав МИД Евросоюза, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи с переговорами на Аляске президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина

В Госдуме прокомментировали выбор места для встречи Путина и Трампа

На предстоящей министерской встрече также будет рассмотрена ситуация в Газе.