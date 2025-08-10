Сторонники Гуцул просят помощи у международных правозащитных организаций

Акция протеста возле кишиневского изолятора, направленная на поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, завершилась принятием итогового документа.

В резолюции, составленной организаторами, содержится требование немедленного освобождения политических заключенных, а также обращение к международным правозащитным структурам с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры.

По данным СМИ, ранее сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, осуждённой в Молдавии на семь лет тюрьмы за финансирование партии «Шор», вышли на митинг в поддержку политзаключённых к зданию тюрьмы № 13 в Кишиневе.