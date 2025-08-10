Египет забрал из ЕС древние артефакты

Египетское министерство по делам туризма и древностей объявило о возвращении на родину тринадцати исторических ценностей, которые ранее были вывезены в Германию и Великобританию.

В частности, из Великобритании вернулась погребальная стела из известняка эпохи Нового царства (1550-1069 гг. до н.э.), фаянсовый сосуд, фрагмент бронзовой короны, погребальная маска, выполненная из бусин, а также несколько погребальных амулетов.

Из Федеративной Республики Германия были репатриированы череп и кисть руки от неопознанной мумии, а также амулет в форме анкха, символизирующего жизнь в Древнем Египте.