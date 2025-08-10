Ряд европейских стран и Украина паникуют и всеми силами желают помешать саммиту России и США на Аляске, рассказал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.

Накануне в Кремле заявили, что 15 августа президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретятся на Аляске с тем, чтобы обсудить ситуацию на Украине, двусторонние отношения, международную повестку.

«ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске», — отметил Боуз.

По его данным, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в ярости и почти открыто обвиняет Вашингтон в новом предательстве.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на протяжении трех дней проводил телефонные переговоры с союзниками и партнерами.

В частности, украинский лидер позвонил главам государств и правительств Дании, Швеции, Германии, Франции, Азербайджана, Казахстана, Финляндии, Великобритании, Эстонии, Испании.