Британские политики полгода секретно готовили предложение по урегулированию кризиса в Палестине. В конце июля план был представлен европейским странам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что ранее президент Макрон публично объявил о признании Палестины, заявив, что это свидетельствует о «приверженности Франции справедливому и прочному миру».

Затем его поддержал премьер-министр Британии Кир Стармер, выступивший с аналогичным заявлением.

Все это «стало частью замечательного всплеска ближневосточной дипломатии» в Европе. Данный процесс ускорился 19 июля, когда «широко распространились ужасающие фотографии голодающих детей» в Газе.

Источники издания в политических кругах заявили, что шаги европейцев были «равносильны провозглашению независимости от администрации Трампа» по важному стратегическому вопросу о будущем Палестины. В итоге ЕС показал, что больше не может ждать, пока США «обуздают Биньямина Нетаньяху».

Значительную роль в подготовке пропалестинского «восстания» Европы сыграл советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл.

«Ключевой частью дипломатических усилий стал план из восьми пунктов, который был разработан британскими официальными лицами в течение последних шести месяцев и распространен среди европейцев 29 июля Джонатаном Пауэллом», — отмечает The New York Times.

В минувший четверг Нетаньяху отверг призывы Европы к миру, а его военный кабинет одобрил расширение войны в Газе. Это решение об эскалации войны побудило даже г-на Мерца, решительного сторонника Израиля, приостановить любые поставки немецкого оружия, которое могло быть использовано в Газе, пишет газета.