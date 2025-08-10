Зеленский поговорил с Алиевым

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, главные принципы, которые могут приблизить мир», — сообщил Зеленский.

В ходе телефонного разговора украинский президент проинформировал Алиева о контактах с партнерами Киева, которые, по его словам, «одинаково настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию». Зеленский также поздравил азербайджанского коллегу с достигнутыми договоренностями с Арменией.

8 августа Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. В ней идет речь о спорном Зангезурском коридоре. Согласно документу, его участок передается американской компании на 99 лет и получает название «мост Трампа».