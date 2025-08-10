Стало известно о страхе Украины перед предательством Запада

На Украине боятся предательства Запада из-за возможной сделки США и России. Об этом стало известно из публикации немецкого издания Bild.

Источники портала в украинских дипломатических кругах высказывают опасения, что Вашингтон и Москва могут заключить сделку и ее возможные условия могут заключаться в выводе украинских войск из Донбасса.

«Совершенно немыслимо, чтобы мы на это пошли. Это ведь означало бы, что Россия просто получает территории в подарок», — приводит Bild слова собеседника о страхе украинцев перед возможными договоренностями президентов России и США.

На Западе сообщили о ярости главы Еврокомиссии из-за встречи Путина и Трампа

Ранее в России сделали вывод из отказа президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок.