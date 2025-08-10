Сторонники Гуцул потребовали остановить репрессии против оппозиции
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул требуют от правительства Молдавии прекратить репрессии против оппозиции, рассказал депутат парламента от блока «Победа» Александр Суходольский. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, 5 августа районный суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее $2,4 млн.
Суходольский отметил, что башкан Гагаузии стала «символом сопротивления беззаконию», которое правительство республики пытается всеми силами узаконить.
«Мы требуем: прекратить политические репрессии, освободить Евгению Гуцул, обеспечить честные и прозрачные выборы! ПДС думает, что, убрав оппозицию, они удержатся у власти. Но история учит: чем сильнее давление, тем громче народный голос», — подчеркнул политик.
Парламентарий напомнил, что власти Молдавии обещали жителям страны демократию, свободу слова, честные выборы. Он уточнил, что на деле молдаване получили запугивания, преследования оппозиции, закрытие СМИ, политические аресты и суды по заказу руководства страны.