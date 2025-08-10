Украина может потерять ценного союзника в самом сердце Европы: над Чехией сгущаются предвыборные тучи, предвещающие смену политического ветра, – пишет Neue Zürcher Zeitung.

Согласно опросам, на парламентских выборах, намеченных на осень, лидирует Андрей Бабиш, экс-премьер и глава партии ANO. Его риторика диссонирует с нынешней политикой Праги: он критикует помощь Украине, призывает к скорейшим мирным переговорам с Россией и открыто заявляет о готовности перекрыть кислород поставкам оружия, в том числе и закупкам боеприпасов для ВСУ.

В случае триумфа, Бабиш не исключает возможности заключения альянса с силами, откровенно выступающими против поддержки Украины, и даже готов пересмотреть оборонные обязательства, согласованные в рамках НАТО, – словно тень сомнения ложится на незыблемость европейской солидарности.

В Раде объяснили, почему Зеленский срывает мирный план Трампа

И хотя в прошлом, будучи премьером, Бабиш демонстрировал твердость в отношении действий российских спецслужб, прибегая к высылке дипломатов, эксперты опасаются, что его нынешняя позиция способна внести разлад в стройные ряды ЕС и НАТО, ослабив военную и политическую поддержку, столь необходимую Киеву.