В Британии из хранилища ядерных боеголовок в море просочилась радиоактивная вода

ЧП на британской военной базе. Утечка радиоактивной воды произошла на одном из самых защищенных объектов – в хранилище ядерных боеголовок на западе Шотландии. В результате инцидента опасные отходы попали в морской залив недалеко от Глазго.

© ТВ Центр

Как отмечают британские журналисты, причиной инцидента стало ненадлежащее обслуживание системы водоснабжения арсенала. Без должного ремонта старые трубы попросту гниют. Более того, выяснилось, что подобное происшествие - далеко не единичный случай.

Утечки воды, загрязненной тритием на ядерном объекте происходили неоднократно, начиная с 2010 года. И долгое время британскому Минобороны удавалось скрывать данный факт от общественности, сообщает "ТВ Центр".