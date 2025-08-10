Стало известно, где будет Зеленский во время саммита России и США

Владимир Зеленский будет находиться на Аляске во время встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Вместе с тем, в саммите он не будет участвовать, пишет CNN.

В ночь на субботу, 9 августа, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и США встретятся 15 августа на Аляске. Стороны обсудят ряд вопросов текущей международной повестки и двусторонние отношения.

Лидеры России и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса, уточнил обозреватель.

«Один из представителей Белого дома подчеркнул, что любое мероприятие с Зеленским, скорее всего, состоится после переговоров Трампа и Путина», — пояснил автор статьи.

Источник заметил, что Вашингтон допускает участие украинского политика в каких-либо встречах на Аляске.

Ранее сообщалось, что Брюссель и Киев представили влиятельным американским чиновникам свой план по урегулированию украинского конфликта. По мнению авторов проекта, он должен послужить основой для предстоящих переговоров Путина и Трампа.

У европейских лидеров сдают нервы перед встречей Путина и Трампа

В частности, его показали вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу, а также спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу.