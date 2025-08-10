Владимир Зеленский сделает всё, чтобы сорвать мир на Украине, ему выгодна война. Американцы должны понять, что киевской власти необходима «перезагрузка через выборы». Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Дубинский написал в Telegram-канале, что Зеленский и политики Франции, Италии, ФРГ, Польши, Британии, Финляндии, а также Еврокомиссия вновь пытаются сорвать мирный процесс, начатый президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский и его союзники придерживаются стратегии «вечной войны» и пытаются «ломать чужие мирные усилия».

«Зеленский сделает всё, чтобы сорвать мир, потому что война ему выгодна: он на ней зарабатывает и военными действиями оправдывает отсутствие выборов. США должны понять: необходима перезагрузка власти на Украине через выборы», — написал Дубинский.

По его словам, брюссельские кабинеты никогда не заменят Трампа, который знает цену миру и умеет говорить с Москвой.

Сейчас депутат Дубинский находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.