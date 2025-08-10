Талибы закрыли салоны красоты в Кабуле

Талибы начали массово закрывать салоны красоты для женщин в Кабуле, уничтожая и конфискуя оборудование. Об этом пишет издание Tolo News.

© Вечерняя Москва

Очевидцы сообщили, что талибы в столице Афганистана обходили здания и устраивали погром, если находили внутри женщин.

— До этого в парикмахерских работали почти 60 тысяч женщин. Многие из них были основными кормильцами своих семей, — говорится в публикации.

Ранее представители движения «Талибан» запретили продажу некоторых детских игрушек в провинции Кандагар на юге Афганистана. По данным журналистов, министерство по содействию добродетели и борьбе с безнравственностью среди прочего ввело ограничения на торговлю куклами.

Движение «Талибан» также пригрозило полным запретом настольного футбола в афганской провинции Дайкунди из-за схожести задействованных в игре миниатюрных спортсменов с идолами, поклонение которым в исламе строго запрещено.

Пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что верховный лидер страны и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада утвердил регламент проектирования окон домов так, чтобы в них нельзя было увидеть женщин. Кроме того, в конце августа «Талибан» запретил женщинам выходить на улицу и в целом появляться на публике с непокрытым лицом.