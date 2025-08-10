Отодвинутые на задворки большой политики европейцы вместе со своим киевским протеже Зеленским пытаются хотя бы заочно влезть в переговоры Путина и Трампа. Называющие себя лидерами, президенты Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Фридрих Мерц, премьеры Джорджа Мелони, Кир Стармер, Дональд Туск и вездесущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выпустили совместное заявление.

После того, как Дональд Трамп сыграл в одни ворота, навязав Брюсселю кабальную и унизительную торговую сделку, документ выглядит, скорее, как формальная попытка напомнить о своем существовании:

Мы приветствуем работу президента Трампа по достижению справедливого и продолжительного мира и безопасности для Украины. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров.

Британское издание Sunday Times сообщает: так желающая помочь Киеву коалиция не желает отправлять свои войска в зону конфликта. Умирать за интересы Запада должны исключительно украинцы. А чтобы охотнее бились с русскими до последней капли крови европейцы снова манят их уже изрядно протухшей морковкой - членством в НАТО.

New York Times сообщает: Брюссель и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта и надежду на вступление в альянс. Премьер-министр Словакии заявил: членство Украины в военном блоке невозможно, а Запад просто использует режим в попытке ослабить Россию. И после встречи Путина и Трампа за это придётся дорого заплатить. А больше всего пострадает сама Украина.

Больше всего европейские партии войны переживают, что Трамп сдаст Украину. А ведь они ещё не отбили вложенные в конфликт инвестиции. Эксперты считают, что Аляска местом встречи двух лидеров была выбрана неспроста - как намёк на то, что Европа здесь лишняя, но то, что Брюссель не оставит попыток вмешаться, сомнений ни у кого нет.

Reuters: Трамп открыт идее возможного саммита с РФ и Украиной

Западная пресса вот уже несколько дней пытается впихнуть Зеленского за стол переговоров. Спекулирует на теме его возможного приглашения. Хотя издание Washington Post уточнило: главаря киевского режима на Аляску не звали. Британские читатели газеты Daily Mail после претензий Зеленского к переговорам напомнили ему дипломатическую поговорку: если тебя нет за столом, ты - блюдо в меню. К тому же, с истёкшим сроком годности.