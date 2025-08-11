Роль Вэнса в урегулировании конфликта на Украине раскрыли

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время переговоров в Британии добился больших успехов в вопросе завершения украинского конфликта. Его роль в прогрессе по этой теме раскрыло издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

© Lenta.ru

По словам источника издания, длившиеся несколько часов встречи Вэнса в субботу помогли серьезно продвинуться в достижении цели, которую поставил перед собой глава Белого дома Дональд Трамп — завершение конфликта на Украине мирным путем.

В США раскрыли выгоду Трампа от встречи с Путиным