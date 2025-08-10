Трампа обвинили в вымогательстве

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа к Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе (UCLA) о выплате $1 млрд, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне американские СМИ сообщили, что администрация США потребовала от руководства UCLA выплатить $1 млрд в контексте урегулирования спора с федеральными властями.

В Калифорнии констатировали, что американский лидер превратил Минюст в оружие с тем, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов, занимающую первое место в стране.

«Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа», — подчеркнули в офисе.

Напомним, что власти США в последние месяцы значительно усилили давление на вузы в рамках кампании против антисемитизма в кампусах. Действия Белого дома, по словам аналитиков, вызывают волны протестов в учебных заведениях.