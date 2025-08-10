СМИ выяснили, почему Трамп не спешит с преемником

Дональд Трамп не любит думать о завершении карьеры президента и оценивать своих возможных преемников. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что за последние месяцы президент дважды «отказывался официально короновать» вице-президента Джей Ди Вэнса в качестве преемника движения MAGA.

«Вместо этого Трамп оставляет свои варианты открытыми», — пишут журналисты.

Трамп не спешит с выбором преемника и считает, что он должен заслужить это право. Кроме того, президент «не любит размышлять о завершении своей политической карьеры».

Источники также рассказали, что Трампу нравится «разжигать соперничество» между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Так, в кругу соратников Трамп говорил, что еще не решил, кто из них станет основным кандидатом от республиканцев.

При этом между Рубио и Вэнсом нет и намека на борьбу за будущий президентский пост. Госсекретарь не против того, чтобы стать вице-президентом США при Вэнсе.

Трамп назвал своего преемника на посту американского президента

Ранее Трамп назвал Вэнса «вероятным преемником» на выборах 2028 года, и опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок.