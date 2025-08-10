США и Британия обсудили с сателлитами мирный план по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели встречу с украинскими и европейскими партнерами в Великобритании в субботу, чтобы обсудить мирный план по Украине.

© Московский Комсомолец

Саммит состоится перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, назначенной на следующую пятницу на Аляске, отмечает The Guardian. Комментируя, что это вызвало сопротивление Киева, президент США сказал, что прекращение украинского конфликта должно включать “некоторый обмен территориями”. Но киевский глава Зеленский подчеркнул рано утром в субботу, что “украинцы не отдадут свою землю оккупантам”.

Трамп согласился встретиться с президентом России, даже если тот откажется от встречи с Зеленским, что усилило опасения, что Украина может оказаться в стороне от переговоров, констатирует The Guardian.

Позже в субботу представитель Белого дома заявил, что Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с Путиным и Зеленским, но планирует двустороннюю встречу с Путиным по настоянию президента России.

В субботнем сообщении в Telegram, в котором он подчеркнул, что Киев должен быть представлен, чтобы любое мирное соглашение было жизнеспособным, Зеленский написал: “Любые решения, которые принимаются без участия Украины, в то же время являются решениями против мира. Они ничего не принесут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают”.

Стало известно о попытке Европы включиться в мирный процесс по Украине

Встреча между Лэмми и Вэнсом состоялась в Чивенинге в графстве Кент. Как пишет The Guardian, она состоялась по просьбе США.

В субботу вечером Лэмми опубликовал в соцсети сообщение о том, что он провел встречу с Вэнсом, главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и европейскими советниками по национальной безопасности.

“Поддержка Украины Великобританией остается непоколебимой, поскольку мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира”, - сказал он.

Зеленский заявил в субботу вечером, что встреча советников по безопасности из Украины и ее стран-партнеров была конструктивной, добавив, что аргументы Киева были услышаны и опасности были приняты во внимание.

Зеленский сообщил, что официальные лица из Великобритании, Соединенных Штатов, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши приняли участие во встрече, целью которой было консолидировать позиции для достижения прекращения огня.

“Путь к миру для Украины должен быть определен вместе и только вместе с Украиной, это ключевой принцип”, - сказал киевский деятель в своем вечернем обращении.

В субботу вечером лидеры Великобритании, Франции, Италии, Германии, Польши и Финляндии, а также председатель Еврокомиссии опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что путь к миру не может быть определен без участия Украины.

“Мы готовы поддержать эту работу дипломатическим путем, а также путем оказания существенной военной и финансовой поддержки Украине”, – настаивают европейские хозяева Киева.

В субботу утром Стармер и Зеленский провели телефонный разговор. Представитель Даунинг-стрит 10 сказал, что во время телефонного разговора Стармер подтвердил “свою неизменную поддержку Украины и ее народа”.

Зеленский общался с Трампом и европейскими лидерами в последние дни, когда появились новости о том, что лидер США и Путин планируют встретиться. В пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт может быть “заморожен”.

Если саммит между Трампом и Путиным состоится, напоминает The Guardian, это будет первая встреча президента США с российским лидером после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Последняя встреча Владимира Путина с президентом США состоялась с Джо Байденом в Женеве (Швейцария) в июне 2021 года.