Иран угрожает «коридору Трампа» после сделки между Азербайджаном и Арменией

Иран угрожает планируемому Трампом коридору, предусмотренному мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией. Тегеран пригрозил заблокировать коридор, запланированный в Закавказье в рамках регионального соглашения, спонсируемого президентом США Дональдом Трампом, сообщают иранские СМИ, что ставит новый вопросительный знак в отношении мирного плана, который был преподнесен как стратегически важный сдвиг.

Высокопоставленный азербайджанский дипломат ранее заявил, что план, объявленный Трампом в пятницу, находится всего в одном шаге от окончательного мирного соглашения между его страной и Арменией, которая подтвердила свою поддержку этого плана, сообщает Reuters.

Предложенный Трампом так называемый “маршрут международного мира и процветания” (TRIPP) должен пролегать через южную Армению, предоставляя Азербайджану прямой путь в его эксклав Нахичеваньскую автономию и, в свою очередь, в Турцию.

Дональд Трамп сказал, что присвоение маршруту его имени было “большой честью для меня”, но “я не просил об этом”.

Высокопоставленный представитель администрации в беседе с журналистами перед началом мероприятия сказал, что название предложила армянская сторона, отмечает The Guardian.

США будут обладать исключительными правами на разработку этого коридора, что, по словам Белого дома, будет способствовать увеличению экспорта энергоносителей и других ресурсов.

Трудно сказать, как Иран, граничащий с этим районом, собирается блокировать этот коридор, но заявление Али Акбара Велаяти, главного советника верховного лидера Ирана, вызвало вопросы по поводу его безопасности, констатирует Reuters.

Он сказал, что военные учения, проведенные на северо-западе Ирана, продемонстрировали готовность и решимость Исламской Республики предотвратить любые геополитические изменения: "Этот коридор станет не проходом, принадлежащим Трампу, а скорее кладбищем для наемников Трампа".

Что такое Зангезурский коридор и чем он важен

Иранское министерство иностранных дел ранее приветствовало соглашение "как важный шаг на пути к прочному региональному миру", но предостерегло от любого иностранного вмешательства вблизи своих границ, которое может "подорвать безопасность и прочную стабильность в регионе".

Аналитики и инсайдеры говорят, что Ирану, находящемуся под растущим давлением США из-за его спорной ядерной программы и последствий 12-дневной войны с Израилем в июне, не хватает военной мощи, чтобы перекрыть коридор, отмечает Reuters.

Трамп приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме в пятницу и стал свидетелем подписания ими совместной декларации, направленной на то, чтобы подвести черту под их многолетним конфликтом.

Россия, традиционный посредник и союзник Армении в стратегически важном регионе Южного Кавказа, который пересекают нефте- и газопроводы, не была включена в эту схему, несмотря на то, что ее пограничники были размещены на границе между Арменией и Ираном, отмечает Reuters.

Хотя Москва заявила, что поддерживает проведение саммита, она предложила "реализовать решения, разработанные самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей – России, Ирана и Турции", чтобы избежать того, что она назвала "печальным опытом" посреднических усилий Запада на Ближнем Востоке.

Близкий союзник Азербайджана, член НАТО Турция, приветствовала это соглашение.

Разногласия между Баку и Ереваном начались в конце 1980-х годов, когда Нагорный Карабах, населенный в основном этническими армянами, отделился от Азербайджана при поддержке Армении. Азербайджан вернул себе полный контроль над регионом в 2023 году, что побудило почти всех из 100 000 этнических армян, проживающих на этой территории, бежать в Армению.

"Глава вражды закрыта, и теперь мы движемся к прочному миру", - сказал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, предсказав, что процветание всего региона и транспортные связи изменятся к лучшему. "Это смена парадигмы", - сказал Сулейманов, который, будучи бывшим посланником в Вашингтоне, ранее работавшим в администрации президента Алиева, является одним из самых высокопоставленных дипломатов своей страны.

Однако Сулейманов отказался говорить о том, когда будет подписано окончательное мирное соглашение, отметив, что Алиев сказал, что хочет, чтобы это произошло как можно скорее. По словам Сулейманова, осталось только одно препятствие: Армения должна была внести поправки в свою конституцию, чтобы исключить упоминание о Нагорном Карабахе: "Азербайджан готов подписать соглашение в любое время, как только Армения выполнит самое основное обязательство по устранению своих территориальных претензий к Азербайджану в своей конституции".

Армянский премьер Пашинян в этом году призвал к проведению референдума по изменению конституции, но дата его проведения пока не назначена. В июне 2026 года в Армении должны состояться парламентские выборы, и ожидается, что проект новой конституции будет подготовлен до голосования.

Армянский лидер заявил в пятницу, что Вашингтонский саммит проложил путь к прекращению десятилетий конфликта и открытию транспортных связей, которые откроют стратегические экономические возможности.

Отдельно от совместного соглашения Армения и Азербайджан подписали соглашения с Соединенными Штатами, направленные на укрепление сотрудничества в области энергетики, технологий и экономики, сообщил Белый дом.

Трамп стремится завоевать репутацию миротворца и не скрывает, что мечтает о Нобелевской премии мира. Подписание сделки Еревана и Баку в пятницу стало очередным событием в серии мирных и экономических соглашений, заключенных при посредничестве США в этом году.

Лидеры как Армении, так и Азербайджана заявили, что прорыв стал возможен благодаря Трампу и его команде, и присоединились к растущему списку иностранных лидеров и других официальных лиц, которые заявили, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира.