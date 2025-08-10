ЕС и Владимир Зеленский не готовы на завершение конфликта на Украине на условиях Москвы и Вашингтона и стремятся сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает британский аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский не хочет завершения конфликта, по крайней мере на условиях, которые ему могут предложить Москва и Вашингтон... и в этом он уже получил поддержку от своих британских и европейских друзей», — сказал аналитик в ходе эфира на своём YouTube-канале.

По его мнению, Европа и Украина будут оказывать серьёзное сопротивление и попытаются сорвать переговоры или свести на нет их результаты.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.

До этого Зеленский провёл телефонные разговоры с обоими, а также с премьер-министрами Эстонии и Дании Кристеном Михалом и Метте Фредериксеном.

Макрон заявлял, что Европа должна принять участие в урегулировании конфликта на Украине.