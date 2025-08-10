В немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) приветствовали предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Необычное высказывание допустила внешнеполитический эксперт BSW Севим Дагделен в социальной сети Х.

По ее словам, любая попытка урегулировать конфликт на Украине мирным путем приветствуется, при этом жалобы властей Германии и Европейского союза (ЕС) на то, что их не допускают к переговорам, «не имеют ничего общего с реальностью».

«Тот, кто делает себя вассалом Вашингтона и считает, что должен вести прокси-войну против России и может победить, несет полную ответственность за собственную ничтожность», — заключила Дагделен.

СМИ: встреча Путина и Трампа похожа на медленное поражение Украины

Ранее испанская газета El Mundo сообщила об обеспокоенности Евросоюза из-за встречи Путина и Трампа. По ее данным, европейские страны в очередной раз не примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.