Reuters: Трамп открыт идее возможного саммита с РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп открыт для трёхстороннего саммита с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

«Однако в настоящее время Белый дом планирует двустороннюю встречу с Путиным...», — подчеркнули в агентстве.

В NBC ранее утверждали, что Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску.

При этом газета The Washington Post заявила, что Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске не приглашали.