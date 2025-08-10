Народ Украины, в отличие от властей страны, готов на уступки России для скорейшего завершения конфликта. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Украинский президент Владимир Зеленский регулярно заявляет, что Киев не будет отказываться от потерянных территорий, однако он не осознает, насколько сильна российская сторона, отметил военный.

Украинцы рассказали о желаемом способе завершения конфликта

«Просто есть российская армия, она сильнее. И они получат свое, мирным путем или на фронте. Это и есть признание реальности», — указал он.

При этом, по словам Дэвиса, украинцы уже давно поняли, чем закончится конфликт, и просто хотят, чтобы это произошло как можно скорее, но боятся говорить об этом из-за угрозы репрессий со стороны властей.

Ранее Зеленский заявил, что отступать от территорий никто не будет. Он подчеркнул, что «украинцы не будут дарить свою землю оккупанту».