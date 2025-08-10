Секретная служба США отказалась раскрыть меры защиты Трампа на встрече с Путиным

Секретная служба США отказалась комментировать меры защиты президента страны Дональда Трампа на предстоящем саммите с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

© Газета.Ru

Об этом сообщили РИА Новости в официальном ответе ведомства.

"Безопасность президента — высший приоритет. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем конкретные средства и методы", — заявил представитель службы. 15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Г

лавная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ. В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив.

По его словам, ближайшие дни будут посвящены "активной и напряженной проработке" деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.