Кипрский журналист Алекс Христофору поддержал инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проведении саммита ЕС и России. Об этом он заявил в публикации в соцсети X.

"Да, саммит ЕС — Россия... Было бы потрясающе, если бы Урсула [фон дер Ляйен] и Кая [Каллас, председатель Евросовета] встретились с Путиным и Лавровым", — написал Христофору.

8 августа Орбан заявил, что после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо провести саммит России с ведущими странами Евросоюза (ЕС), включая Францию и Германию. 15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ. В Кремле подтвердили дату и место.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены "активной и напряженной проработке" деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.