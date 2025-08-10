СМИ: встреча Путина и Трампа похожа на медленное поражение Украины

Американский телеканал CNN опубликовал статью, в которой назвал «медленным поражением Украины» встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированную на 15 августа на Аляске.

«Саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины», — под таким заголовком вышла публикация.

Телеканал при этом отмечает, что обстановка вокруг саммита сложилась для России благоприятно, а российские войска на передовой имеют успех.

«До пятницы осталось шесть дней, но даже на таком расстоянии Киев переживает медленное поражение», — говорится в статье.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и лидеры ЕС ранее призвали Трампа на переговорах с Путиным защищать «жизненные интересы Украины и Европы».

Премьер Словакии Роберт Фицо между тем пожелал Путину и Трампу в ходе встречи найти «осмысленное» решение украинского конфликта.