ЕС призвал Трампа на переговорах с Путиным защищать интересы Украины и Европы

Лидеры Евросоюза и Великобритании призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным исключительно "в условиях перемирия". Об этом говорится в совместной декларации, подписанной главой Еврокомиссии и руководителями Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

Документ, опубликованный в преддверии возможной встречи Трампа и Владимира Путина, содержит требование: "значимые переговоры могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий".

"Дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы, включая потребность в прочных гарантиях для Украины", — подчеркивается в декларации.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ. В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив.

По его словам, ближайшие дни будут посвящены "активной и напряженной проработке" деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.