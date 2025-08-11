Трамп спрятал портреты Обамы и Бушей от гостей Белого дома

Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портреты своих предшественников — Барака Обамы и Джорджей Бушей — из зоны видимости посетителей Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

По их информации, портрет Обамы, который висел у входа в Белый дом, перенесли к вершине парадной лестницы, ведущей в частную резиденцию президента. Эта часть здания полностью закрыта для посетителей и доступна только членам семьи президента, сотрудникам Секретной службы и ограниченному кругу работников аппарата Белого дома. Аналогично переместили портреты Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

CNN отметил, что такой шаг подчеркивает давнюю напряженность в отношениях между Трампом и Обамой. Нынешний президент недавно обвинял Обаму в государственной измене, утверждая, что его администрация сфабриковала разведданные о вмешательстве России в выборы США. Также в материале упомянуто, что у Трампа существуют длительные разногласия и с семьей Бушей. Джордж Буш-младший с супругой присутствовали на инаугурации Трампа, но не участвовали в последующих официальных мероприятиях.

Собеседники CNN добавили, что Трамп лично контролирует все изменения в интерьере Белого дома, включая мелкие детали. Портрет Обамы уже меняли: его перевесили с одного конца Большого фойе в другой и заменили картиной, изображающей попытку покушения на Трампа во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

По протоколу Белого дома, портреты последних президентов должны размещаться в видимых местах у входа, чтобы их могли видеть гости и туристы во время официальных мероприятий.