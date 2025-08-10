Белый дом думает пригласить Зеленского на Аляску

NBC: Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску
Белый дом рассматривает возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску.
Об этом пишет NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и трёх человек, осведомлённых о ходе переговоров.
«Это обсуждается», — сказал один из них.
При этом телеканал подчеркнул, что на данный момент Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что заинтересованные страны попытаются сорвать встречу Путина и Трампа.