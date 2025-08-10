МИД Украины обиделся на Фицо за сравнение страны с «травой под ногами слонов»

Министерство иностранных дел Украины осудило премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который африканской поговоркой сравнил Киев с «травой под ногами слонов».

«Мы решительно предостерегаем от использования недружелюбных фольклорных аналогий и попыток повысить внутриполитический рейтинг за счёт Украины», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД Украины также подчеркнули, что такие заявления Фицо являются полной противоположностью «духу добрососедства» и говорят о его якобы неуважении к собственному народу.

Словацкий премьер ранее вспомнил африканскую поговорку, комментируя предстоящие переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и отметил, что, «размножаются слоны или дерутся, трава всегда страдает».

Фицо также обвинил Украину и её западных партнёров в попытке ослабить Москву и пожелал Путину и Трампу в ходе встречи найти «осмысленное» решение конфликта на Украине.