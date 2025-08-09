Президент Колумбии оценил политику Трампа против наркотиков

Президент Колумбии Густаво Петро поддержал антинаркотическую политику своего американского коллеги Дональда Трампа. Об этом колумбийский лидер заявил в социальной сети X.

© Global look

«Я согласен с ней (антинаркотической политикой — «Газета.Ru») при условии уважения национального суверенитета. Несомненно, необходимо удвоить или утроить борьбу против наркоторговых организаций, начиная с их главарей, их финансов и массовой конфискации их незаконного товара», — написал политик.

Петро добавил, что правительство Колумбии уже координирует подобную работу с другими странами, которые готовы «по-настоящему участвовать в этой борьбе». По его словам, Богота планирует продолжить сотрудничать с государствами, если каждая сторона будет соблюдать независимость участников процесса.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что решение американского лидера является наиболее решительным шагом в рамках кампании против подобных группировок.